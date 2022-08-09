Серена Вільямс оголосила про намір піти з тенісу

Американська тенисістка, чемпіонка 23 турнірів «Великого шлему» Серена Вільямс каже, що готова піти з професійного тенісу і зосередитися на народженні ще однієї дитини та бізнесі.

Про це повідомляє Associated Press.

«Цього місяця мені виповнюється 41 рік, і щось має статися», — написала Вільямс у есеї, опублікованому в журналі Vogue.

Тенісистка зазначила, що їй не подобається словосполучення «вихід на пенсію», і вона хоче думати про цей етап свого життя як про «відхід від тенісу до інших речей, які важливі для мене».

Серена Вільямс зіграє на US Open, останньому турнірі «Великого шлему» 2022 року, який розпочнеться в Нью-Йорку 29 серпня.