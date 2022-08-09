ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi

Збройні сили України отримали на озброєння 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi («їжак» турецькою). Усі вони вирушають на фронт.

Про це повідомили в Оперативному угрупованні військ «Каховка».

«Весь світ бажає, щоб Україна здобула перемогу над лютим ворогом. Збройним силам України передали нові турецькі бронетранспортери BMC Kirpi. Невдовзі очікується ще одна поставка на 150 одиниць», — заявили в угрупованні.

Нардеп, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Юрій Мисягін розповів, що Kirpi отримали дві бригади морської піхоти.