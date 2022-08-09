Німецька економіка до 2030 року втратить €260 млрд через війну в Україні

Економіка Німеччини до 2030 року втратить понад €260 млрд доданої вартості через роосійське вторгнення та високі ціни на енергоносії.

Про це йдеться у дослідженні Інституту досліджень зайнятості (IAB), пише Reuters.

Фахівці підрахували, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини з поправкою на ціни наступного року буде нижчим на 1,7%, а кількість зайнятих людей скоротиться приблизно на 240 тисяч працівників.

Очікується, що такий рівень зайнятості в країні залишиться приблизно до 2026 року, але до 2030 року кількість працюючих за наймом збільшиться приблизно на 60 тисяч осіб.

Найбільше постраждає індустрія гостинності Німеччини, оскільки очікується різке зниження купівельної спроможності споживачів. Далі втрат зазнає хімічна промисловість та підприємства виробництва металу.

За прогнозами аналітиків, якщо ціни на енергоносії, які на сьогодні підскочили на 160%, знову подвоїться, обсяг виробництва Німеччини в 2023 році впаде майже на 4%, ніж він був би в умовах без війни.

Газове питання

ЄС та росія у питанні газу залежні одне від одного. ЄС — від закупівель російського газу, а росія — від його продажу. Переважна більшість російського газового експорту та газопровідних систем спрямована сама на Європу. Отже, якщо ЄС відмовиться закупати російський газ, росії доведеться шукати інші канали збуту, а це величезні обсяги енергоресурсів, які можуть бути нікому не потрібні. До того ж на це не орієнтована й газотранспортна система рф.

Наразі Євросоюз не може повністю відмовитися від російського газу, однак через важливість європейського ринку для росії ЄС може спробувати висувати свої умови щодо цін, зокрема вводити додаткові мита для росії або встановлювати цінову межу. У такому випадку росія буде змушена або погоджуватися на ці умови, або повністю відмовлятися від продажу російського газу до Європи, що суттєво вдарить до доходах у рф.