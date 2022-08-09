В Японії помер модельєр Іссей Міяке

У Японії на 85-му році життя помер відомий модельєр Іссей Міяке.
Про це повідомляє BBC.
Дизайнер страждав на рак печінки. Міяке народився в японській Хіросімі у 1938 і у семирічному віці пережив атомне бомбардування міста. Дизайнера відзначали як одного з найбільш інноваційних у світі, оскільки він працював із різними матеріалами — від пластику до металу, а також традиційними японськими матеріалами та папером.
Серед іншого Міяке розробив новий спосіб складки тканини, загортаючи її між шарами паперу в термопресі. Це дозволяло складкам залишаються на місці, а тканинні не мʼятися. Дизайнер заснував дім моди Issey Miyake, який відомий своїм одягом та парфумами. Серед найвідоміших речей бренду — знаменитий джемпер з горловиною, який носив засновник Apple Стів Джобс.
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