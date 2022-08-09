Жіночі збірна України вдруге в історії взяла «золото» на шаховій Олімпіаді

Українські шахістки вдруге в історії перемогли на жіночому турнірі Олімпіади, здобувши золоті медалі.
Про це повідомляють Міжнародна шахова федерація та «Суспільне спорт».
Українська команда за підсумками 11 раундів Олімпіади-2022 випередила усі інші збірні. Ключовими були перемоги Марії Музичук та Анни Ушеніної, завдяки якій Україна обійшла Польщу з рахунком 3:1.
Лідерками жіночого рейтингу вважались шахістки з Індії, але вони поступились США. Збірна Грузії з рахунком 3:1 обіграла збірну Азербайджану, але хоч і зрівнялася з Україною за кількістю очок, поступилася за додатковим показником.
- У складі збірної України на цій Олімпіаді виступали Марія і Ганна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак та Наталія Букси. На попередній Олімпіаді у 2018 році українська збірна посіла друге місце, програвши Китаю.
- Перше золото на Олімпіаді у жіночому турнірі українки здобули у 2006 році.