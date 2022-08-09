СБУ викрила агента російських спецслужб у Харківському управлінні Служби безпеки — це колишній посадовець мерії

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на російські спецслужби. За завданням рф він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення росії.

Про це СБУ повідомила 9 серпня.

Агент — колишній посадовець Харківської міської ради, його завербував кадровий працівник фсб, який сам вийшов на нього. В обмін за співпрацю росія запропонувала чоловіку гарантії безпеки для нього і його родини, якби рф вдалося захопити регіон.

СБУ

Завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав росії українські розвіддані про збройні сили рф, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб. Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів, аби захиститись від артилерійських ударів. Крім того, ці дані росія використовувала для планування диверсій, артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних обʼєктах Харкова. Зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали звʼязку. Правоохоронці затримали чоловіка після того, як він попросив представника спецслужб рф вдарити по обʼєкту, де перебуває особовий склад СБУ.

Наразі агенту повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і арештували.