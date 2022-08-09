СБУ викрила всіх колаборантів, які вступили у «мвд росії» на Запоріжжі. Ось імена керівників

Служба безпеки України ідентифікувала всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного «мвд рф» на Запоріжжі. 17 особам вже оголошено підозри.
За даними СБУ, так зване «мвд» придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованої частини області. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами. Також відомі факти викрадення людей, яких потім катували, били або погрожували фізичною розправою.
Також колаборанти з «мвд» грабують помешкання місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію. Крім того, фейкові правоохоронці обложили «даниною» місцевих підприємців, у тому числі керівників фермерських господарств.
СБУ назвала прізвища деяких осіб, які входять до «керівного складу» окупаційного органа:
- Селіванов О. С. — заступник начальника «обласного» управління;
- Кошель О. В. — начальник Мелітопольського міжрайонного управління;
- Чудак В. В. — начальник Камʼянко-Дніпровського райвідділу;
- Ракитянський С. О. — перший заступник керівника Бердянського міськвідділу;
- Орлов В. В. — начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;
- Аліпов О. Є. — заступник начальника Токмацького райвідділу;
- Шопов С. П. — начальник «народної міліції» у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;
- Мітленко Ю. В. — начальник паспортного столу Токмацького міжрайонного відділу;
- Міхєєв В. В. — начальник «межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь».