СБУ викрила всіх колаборантів, які вступили у «мвд росії» на Запоріжжі. Ось імена керівників

Служба безпеки України ідентифікувала всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного «мвд рф» на Запоріжжі. 17 особам вже оголошено підозри.

За даними СБУ, так зване «мвд» придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованої частини області. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами. Також відомі факти викрадення людей, яких потім катували, били або погрожували фізичною розправою.

Також колаборанти з «мвд» грабують помешкання місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію. Крім того, фейкові правоохоронці обложили «даниною» місцевих підприємців, у тому числі керівників фермерських господарств.

СБУ назвала прізвища деяких осіб, які входять до «керівного складу» окупаційного органа: