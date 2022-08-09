Новини

СБУ викрила всіх колаборантів, які вступили у «мвд росії» на Запоріжжі. Ось імена керівників

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Служба безпеки України ідентифікувала всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного «мвд рф» на Запоріжжі. 17 особам вже оголошено підозри.

За даними СБУ, так зване «мвд» придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованої частини області. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами. Також відомі факти викрадення людей, яких потім катували, били або погрожували фізичною розправою.

Також колаборанти з «мвд» грабують помешкання місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію. Крім того, фейкові правоохоронці обложили «даниною» місцевих підприємців, у тому числі керівників фермерських господарств.

СБУ назвала прізвища деяких осіб, які входять до «керівного складу» окупаційного органа:

  • Селіванов О. С. — заступник начальника «обласного» управління;
  • Кошель О. В. — начальник Мелітопольського міжрайонного управління;
  • Чудак В. В. — начальник Камʼянко-Дніпровського райвідділу;
  • Ракитянський С. О. — перший заступник керівника Бердянського міськвідділу;
  • Орлов В. В. — начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;
  • Аліпов О. Є. — заступник начальника Токмацького райвідділу;
  • Шопов С. П. — начальник «народної міліції» у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;
  • Мітленко Ю. В. — начальник паспортного столу Токмацького міжрайонного відділу;
  • Міхєєв В. В. — начальник «межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь».