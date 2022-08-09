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Росія втратила ще 300 своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Росія у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових — +300 за останню добу. Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 9 серпня.

Також росія втратила:

  • 1 817 танків (6 за останню добу);
  • 4 076 бойових броньованих машин (6);
  • 964 артилерійські системи (4);
  • 261 реактивну систему залпового вогню (без змін);
  • 133 засоби ППО (1);
  • 223 літаки;
  • 193 гелікоптери (1);
  • 757 дронів (3);
  • 185 крилатих ракет (3);
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 998 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (5);
  • 87 одиниць спеціальної техніки (1).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.