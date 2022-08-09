Росія втратила ще 300 своїх військових

Росія у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових — +300 за останню добу. Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 9 серпня.
Також росія втратила:
- 1 817 танків (6 за останню добу);
- 4 076 бойових броньованих машин (6);
- 964 артилерійські системи (4);
- 261 реактивну систему залпового вогню (без змін);
- 133 засоби ППО (1);
- 223 літаки;
- 193 гелікоптери (1);
- 757 дронів (3);
- 185 крилатих ракет (3);
- 15 кораблів/катерів;
- 2 998 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (5);
- 87 одиниць спеціальної техніки (1).
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.