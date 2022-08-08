Космічні сили США тестують роботів-собак для патрулювання своєї бази

Космічні сили США тестують роботів-собак для патрулювання бази та виконання інших повторюваних завдань.

Про це пише Space.com.

Американські військові продемонстрували роботу двох чотириногих безпілотних наземних транспортних засобів Vision 60 Q-UGV. Їх створила компанія Ghost Robotics.

У підрозділі Space Launch Delta 45 заявили, що використовуватимуть роботів-собак для «оцінки пошкоджень і патрулювання, щоб заощадити значну кількість робочих годин». Цей підрозділ відповідає за всі операції космічного запуску з Космічного центру Кеннеді та мису Канаверал.

Роботи-собаки оснащені широким спектром оптичних і акустичних датчиків. Ними можна керувати і автономно, і за допомогою людини-контролера. Вони реагують на голосові команди.

Ці роботи також можуть бути мініатюрними комунікаційними вузлами і нести антени туди, де відповідної інфраструктури немає.

Крім військового застосування, роботів-собак у майбутньому планують залучати до управління надзвичайними ситуаціями, забезпечення громадської безпеки та виробничого контролю.