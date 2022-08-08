Пентагон: російська армія вже втратила в Україні 70—80 тисяч військових

У Міністерстві оборони США вважають, що російська армія втратила в Україні близько 70—80 тисяч військових. Сюди входять як поранені, так і загиблі.

Про це заявив заступник міністра оборони Колін Каль, пише CNN.

«Я думаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 або 80 тисяч менш ніж за шість місяців. Ідеться разом про вбитих та поранених у бою. Це число може бути трохи нижчим чи трохи вищим, але я думаю, що порядок чисел приблизно такий», — зазначив він на брифінгу.

За його словами, така кількість втрат з боку росії є дуже значною, зважаючи на те, що армія не досягла жодної з поставлених цілей.

«Український бойовий дух і воля до боротьби беззаперечні, і, я думаю, набагато вищі, ніж у середньому воля до боротьби з боку росії, тому я вважаю, це дає українцям значну перевагу», — додав він.