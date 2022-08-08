Зеленський позбавив стипендії олімпійського чемпіона за виступи в росії

Президент Володимир Зеленський позбавив українського фігуриста, олімпійського чемпіона Віктора Петренка президентської стипендії через виступи в росії.

Про це йдеться на сайті глави держави.

У липні Петренко виступив на льодовому шоу «Алєнькій цвєточєк» у Сочі, попри розвʼязану росією війну проти України. Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання.

Крім того, Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху. Враховуючи це, федерація внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення його державної стипендії.

Петренко — олімпійський чемпіон 1992 року, триразовий чемпіон Європи, чемпіон світу. Колишній віцепрезидент Українська федерація фігурного катання.