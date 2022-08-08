Нацбанк від початку війни отримав на спецрахунок понад 20 млрд гривень — 19 із них уже переказали армії

Національний банк України від початку війни отримав на спецрахунки для допомоги українським військовим понад 20 мільярдів гривень — 19 із них уже переказали силовим відомствам.

Про це пише пресслужба НБУ.

За минулий тиждень на цей рахунок прийшло понад 90 мільйонів гривень, водночас НБУ надіслав мільярд гривень Міноборони.

Від початку війни Нацгвардія отримала 950 мільйонів, Нацполіція — 1,6 мільярда, Міноборони — 14,4 мільярда, Держприкордонслужба — 980 мільйонів, Державна служба спецзвʼязку та захисту інформації — 912 мільйонів, та Державна служба з надзвичайних ситуацій — 18,2 мільйона.

Загалом із отриманих 20 мільярдів гривень трохи понад 7 мільярдів — це надходження з-за кордону в іноземній валюті.

«Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу)», — йдеться в повідомленні.

Наразі на спецрахунку залишається 1,57 мільярда гривень.