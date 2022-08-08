На Закарпатті горить 10 гектарів лісу. Рятувальники просять людей схаменутися і не спалювати сухостій

На Закарпатті гасять масштабну лісову пожежу поблизу містечка Великий Березний на кордоні зі Словаччиною. Вогонь охопив 10 гектарів лісу.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Закарпатській області.

«На горі Нітковиця поблизу Великого Березного триває ліквідація лісової пожежі. Бійці ДСНС, лісівники та місцеве населення усю ніч приборкували загоряння, гасіння триває й досі», — ідеться в повідомленні.

Закарпатські рятувальники зазначають, що кількість пожеж в екосистемах регіону продовжує стрімко зростати, незважаючи на заклики до місцевого населення не палити суху траву.

«Якщо минулого року станом на 7 серпня виникло 678 таких загорянь, то цьогоріч ця цифра вже сягнула рекордних 2 292 випадки. І йдеться не тільки про суху траву – пожеж у лісових масивах побільшало більш ніж у 16 разів у порівнянні з 2021 роком — 50 фактів проти трьох», —наголошують рятувальники і закликають людей «схаменутися та не спалювати сухостій».