Представник України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич пояснив, чому треба ратифікувати Римський статут

Представник України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич заявив, що Україні треба ратифікувати Римський статут, адже тоді країна отримає можливості у Міжнародному кримінальному суді, яких зараз не має.

Про це Кориневич розповів в інтервʼю «Бабелю».

«Як юрист-міжнародник, я давній фанат МКС і вважаю, що ратифікація Римського статуту ― це було би добре. Але разом з тим, навіть зараз, поки її немає, МКС уже розслідує дії росії в Україні. Після закінчення розслідування він може видавати ордер на арешт за скоєння трьох видів злочинів: геноциду, злочинів проти людяності й воєнних злочинів. МКС насправді має все для того, щоб ефективно працювати щодо ситуації в Україні. Проте ратифікація Римського статуту дозволила б нам, до прикладу, брати участь у виборах прокурора, ми би могли мати свого суддю, ставити питання на порядок денний Асамблеї держав-учасниць. Ратифікація Римського статуту надала б можливості, яких наразі немає», — пояснив Кориневич.