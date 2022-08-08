Окупанти обстріляли Вінниччину надзвуковими ракетами «Кинджал»

Російські окупанти 7 серпня завдали удару по декількох військових обʼєктах на Вінниччині надзвуковими ракетами «Кинджал».

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Основним носієм таких ракет є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160. Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, за даними ПС, їх випустили усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети — від 3 500 км/год до понад 12 000 км/год.

Після пуску з літака ракета підіймається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

«Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її», — підкреслює Командування.