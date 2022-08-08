У Чернігові суд засудив до 10 років вʼязниці російського військового, який із танка обстріляв житловий будинок

Деснянський районний суд міста Чернігів засудив до 10 років увʼязнення російського військового михайла куликова, який із танка обстріляв квартиру в багатоповерхівці на околиці міста.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

«Хочу ще раз попросити вибачення у всіх, кого це торкнулося. Морально та фізично. За мною зроблене, я каюсь — із самого початку й досі, вже майже пів року. Щиро перепрошую. Вибачте. Я просто хочу повернутись додому, до родини. Дякую вам за все», — сказав куликов у своєму останньому слові.

Стас Юрченко / «Ґрати»

Російський військовий 26 лютого разом із командиром танкового батальйону леонідом щьоткіним їхали Кільцевою в напрямку Олександрівки. У цей момент він отримав наказ повернути башту танка в бік багатоповерхівки та вистрілити в неї. Окупант наказ виконав та влучив у квартиру на 10-му поверсі — майже повністю її зруйнував. Людей у цей момент всередині не було.

Стас Юрченко / «Ґрати»

Того ж дня, 26 лютого, танк куликова та щьоткіна знищили, а їх обох взяли в полон. 24 травня обом танкістам вручили підозру в порушенні правил війни.