Петиція про заборону вʼїжджати в Україну росіянам на наступні 50 років набрала необхідну кількість підписів

Петиція про заборону вʼїжджати на територію України громадянам росії на наступні 50 років набрала необхідну кількість підписів — 25 тисяч. Далі її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Петицією пропонують і не видавати посвідки на проживання росіянам — окрім тих, хто воював на боці України.

«Україна вже 8 років потерпає від війни, яку розвʼязала росія на території нашої країни. На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з росією. Ми поплатилися за це тисячами життів», — зазначив автор петиції.