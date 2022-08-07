Обстрілюють артилерією. Речник Повітряних сил пояснив, чому ППО безсила у прифронтових містах

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу «Київ» прокоментував петицію українців з проханням посилити ППО в Харківській та інших прифронтових областях.

За його словами прифронтові міста (Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя) страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. І через загрозу такого обстрілу так само вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл «Градами», «Смерчами» чи «Ураганами».

«Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль ППО — безсила», — пояснив Ігнат і додав, що зенітно-ракетні комплекси також не можуть збивати такі цілі, оскільки зенітна ракета призначена для збиття інших повітряних цілей, водночас «пакет» «Града» (40 реактивних снарядів) летить лічені хвилини.