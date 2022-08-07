Новини

ЗСУ за останню добу ліквідували ще 300 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 165 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 42 200 осіб, а також:

  • 1 805 танків;
  • 4 055 бойових броньованих машин;
  • 958 артилерійських систем;
  • 260 реактивних систем залпового вогню;
  • 132 засоби ППО;
  • 223 літаки;
  • 191 гелікоптер;
  • 750 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 182 крилаті ракети;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 978 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 86 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.