ЗСУ за останню добу ліквідували ще 300 російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 165 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 42 200 осіб, а також:

1 805 танків;

4 055 бойових броньованих машин;

958 артилерійських систем;

260 реактивних систем залпового вогню;

132 засоби ППО;

223 літаки;

191 гелікоптер;

750 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

182 крилаті ракети;

15 кораблів/катерів;

2 978 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

86 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.