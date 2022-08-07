ЗСУ за останню добу ліквідували ще 300 російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 165 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 42 200 осіб, а також:
- 1 805 танків;
- 4 055 бойових броньованих машин;
- 958 артилерійських систем;
- 260 реактивних систем залпового вогню;
- 132 засоби ППО;
- 223 літаки;
- 191 гелікоптер;
- 750 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 182 крилаті ракети;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 978 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 86 одиниць спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.