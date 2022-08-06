В уряді розповіли, як стягуватимуть штрафи за вказування раси, віку чи статі в рекламі вакансій

Кабінет міністрів України затвердив порядок сплати штрафів за порушення вимог до реклами вакансій.

Про це повідомляють у Міністерстві економіки.

Зміни до закону про рекламу, за якими роботодавців чекає штраф за вказування у вакансії бажаної статі, віку, раси, кольору шкіри тощо, запрацювали 8 січня 2022 року.

У разі порушення цієї вимоги передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати — 65 тисяч грн. Тепер уряд розробив алгоритм його сплати:

Кошти стягуватимуть з рекламодавця таким чином:

Державна служба України з питань праці готує розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки та надсилає його рекламодавцю.

Санкція сплачується рекламодавцем у державний бюджет за місцем його реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документу від Держпраці.

Порушник має право звернутися до Держпраці або суду, щоб оскаржити рішення про штраф.