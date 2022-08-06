CNN: Членкині Конгресу Вікторії Спартц пропонували зустрітися із Єрмаком. Вона відмовилась

Членкині Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Вікторії Спартц, яка раніше просила «вирішити проблему» керівника Офісу президента Андрія Єрмака, пропонували зустрітися із ним, але вона відмовилась.

Про це пише CNN.

За даними джерел журналістів, українські офіційні особи запропонували організувати зустріч Єрмака та Спартц, щоб прояснити ситуацію, але вона відмовилася.

Спартц визнала, що їй пропонували зустрітися з Єрмаком після того, як вона надіслала листа Байдену, але тоді МЗС України розкритикувало її нападки на Єрмака, назвавши їх «цинічними» та «безпідставними».

«Я вирішила, що ця зустріч буде непродуктивною за таких обставин», — зазначила Вікторія Спартц.

Також журналісти дізналися, що спочатку вона не була включена до делегації Конгресу, яка відвідувала Україну.

За даними джерел CNN, Спартц за власні кошти прилетіла до кордону України з Польщею, і там зв’язалася з американськими законодавцями, щоб приєднатися до деяких їхніх зустрічей.

Інші учасники цієї офіційної поїздки зазначили, що Спартц була «чварною», «обвинувальною» та «некорисною» під час ключових зустрічей із членами НАТО, генералами та урядовцями. Це викликало занепокоєння, що її присутність принесла більше шкоди, ніж користі.

«Вона була як бик у посудній крамниці. Я не знаю, чи це було накопичене розчарування, чи вона не відчувала, що отримує достатньо потрібної інформації, але вона була просто обвинувальною та грубою» , — сказав анонімний депутат від Республіканської партії.

Спартц в електронному листі до CNN відхилила анонімну критику її рішення пробитися до делегації Конгресу та заперечила опис своєї поведінки під час поїздки.

Також журналістам CNN стало відомо, що Вікторія Спартц спілкувалася з помічником Володимира Зеленського 24 червня і пропонувала «зв’язати» його «з потрібними людьми», які, за її словами, можуть допомогти українській армії перемогти.

«Ви хочете, щоб я послала когось хорошого, щоб обговорити тренування, коли ви повернетеся, чи, можливо, він зможе зустрітися з Резніковим чи кимось іншим цього тижня? Дехто з них також може привезти дуже просунуте обладнання для використання... він зробить це як послугу для вас і для мене, тому нам доведеться робити ці зустрічі «не для протоколу», — написала Спартц.

Відповідаючи на запитання про ці повідомлення, Спартц сказала CNN, що вони були вирвані з контексту, і що вона «просто намагалася допомогти налагодити зв’язки з усіма, хто хоче допомогти Україні виграти війну».