Жертвами обстрілу Миколаєва за дві доби стали 24 людини

Через обстріл Корабельного району Миколаєва 5 серпня поранень зазнала 21 людина, зокрема 13-річний підліток. Одна людина загинула.

Керівник ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни обстрілами пошкодили 21 приватний будинок. Ще в чотирьох будинках сталися пожежі. Також пошкоджені будівлі двох приватних підприємств.

У ніч на 6 серпня окупанти завдали ракетного удару. Мер Миколаєва повідомив, що росіяни обстріляли сім мікрорайонів міста о 03:30. Пошкоджені житлові будинки, а в одній пʼятиповерхівці ракета пробила перекриття і влетіла у квартиру. Двоє людей отримали тяжкі поранення.