ЗСУ на півдні знищили шість складів і вдарили по пунктах управління росіян

Збройні сили України за добу атакували на півдні російські склади, командні пункти та сукупчення техніки й живої сили.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

ЗСУ протягом доби вдарили по двох пунктах управління 76 десантно-штурмової дивізії та 49 армії в Чорнобаївці, а також по командному пункту батальйонної тактичної групи в Брускінському і скупченню техніки росіян в Олешках. Крім того, українські війська спалили шість складів боєприпасів у Бериславському і Херсонському районах.

Підтверджені втрати ворога: 79 військових, чотири танки Т-72, дві самохідні гаубиці «Мста-С», артустановка, радіолокаційна станція, командно-штабна машина, 10 одиниць броньованої та 1️1 іншої одиниць автомобільної техніки.