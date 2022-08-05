Блискавка вбила двох людей біля Білого дому у Вашингтоні

Через удар блискавки біля Білого дому у Вашигтоні загинули двоє людей. Ще двоє залишаються в лікарні з серйозними травмами.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними поліції, 76-річний Джеймс Мюллер і 75-річна Донна Мюллер з міста Джейнсвілль, штат Вісконсин, померли від отриманих травм внаслідок удару блискавки в парку Лафаєт біля Білого дому.

Двоє інших людей, чоловік і жінка, у важкому стані. Їхні імена не розкривають.

«Ми засмучені трагічною втратою людей після удару блискавки в парку Лафаєт. Наші серця з родинами, які втратили близьких, і ми молимося за тих, хто все ще бореться за своє життя», — заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

Свідками удару блискавки стали офіцери Секретної служби та паркової поліції США. Вони підбігли, щоб надати першу допомогу постраждалим. Близько 19 години на місце прибули бригади швидкої допомоги, які доставили всіх поранених до лікарні.