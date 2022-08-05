«Крим.Реалії»: У бухту Севастополя зайшов військовий корабель рф із обгорілим бортом

У Севастопольську бухту 5 серпня зайшов російський військовий корабель із обгорілим правим бортом.
Про це повідомляють кореспонденти «Крим.Реалії».
Мова про патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков» Чорноморського флоту росії. О 09:30 цей корабель за допомогою буксирів пришвартувався біля Курячої пристані в Севастополі.
Військово-морський експерт HI Sutton 4 серпня опублікував фото російського військового корабля поблизу окупованого Севастополя, який випускав димову завісу, а потім опинився в клубах чорного диму.
За даними експерта, це був патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков». Що саме з ним сталося, наразі невідомо.
- 29 липня кореспондент «Крим.Реалії» також зафіксував патрульний корабель з обгорілим бортом і пусковою установкою на кормі, який заходив у бухту Севастополя.