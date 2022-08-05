«Крим.Реалії»: У бухту Севастополя зайшов військовий корабель рф із обгорілим бортом

У Севастопольську бухту 5 серпня зайшов російський військовий корабель із обгорілим правим бортом.

Про це повідомляють кореспонденти «Крим.Реалії».

Мова про патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков» Чорноморського флоту росії. О 09:30 цей корабель за допомогою буксирів пришвартувався біля Курячої пристані в Севастополі.

Військово-морський експерт HI Sutton 4 серпня опублікував фото російського військового корабля поблизу окупованого Севастополя, який випускав димову завісу, а потім опинився в клубах чорного диму.

За даними експерта, це був патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков». Що саме з ним сталося, наразі невідомо.