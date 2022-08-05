СБУ створила онлайн-сервіс з пошуку полонених та зниклих безвісти

Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених та зниклих безвісти в умовах війни.

Обʼєднаний центр з пошуку та звільнення полонених запровадив швидку форму подачі заяв про зниклих безвісти українців в умовах війни, а також тих, хто потрапив у полон до окупантів.

Тепер є можливість повідомити про обставини зникнення людини через онлайн-форму. Тим громадянам, які звернулися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно. «Відправлені через форму дані є конфіденційними і не потраплять до сторонніх осіб», — запевняють в СБУ.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вкотре застеріг громадян від шахрайських схем, коли невідомі особи можуть пропонувати «допомогу» у визволенні родичів з полону.

Там також зазначили, що за результатами спільної діяльності та реалізації рішень Координаційного штабу з полону вдалося звільнити вже 573 людини.