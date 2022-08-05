У Великій Британії через спеку вперше висохло джерело Темзи

Верх Темзи перемістився на понад 8 кілометрів нижче за течією через аномальну спеку у Великій Британії.

Про це пише The Guardian.

Під час цьогорічної тривалої посухи витік річки перемістився від своєї офіційної початкової точки поблизу Сайренсестеру. Річкові експерти кажуть, що це сталося вперше.

«Після тривалої сухої погоди джерело Темзи в графстві Глостершир висохло, і слабка течія зараз помітна лише за 5 миль [8 кілометрів] нижче за течією — у Сомерфорд Кейнс», — повідомив директор з питань політики та науки екологічної організації Rivers Trust Роб Коллінз.

Компанія Thames Water [яка надає послуги з водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод у Лондоні та прилеглих графствах південної Англії] поки не запроваджувала обмежень на використання води. Натомість британців просять бути обережними з водопровідною водою, зокрема, закривати кран під час чищення зубів.

В уряді були розчаровані тим, що водопровідна компанія не ввела заборони на використання шлангів. Але в Thames Water попередили, що заборону можуть ввести в майбутньому.