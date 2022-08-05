СБУ затримала ексзаступника голови розвідки. Він працював на росію з 2014 року

Колишньому заступнику голови Головного управління розвідки Міноборони повідомили про підозру в державній зраді, посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомляють СБУ й Офіс генпрокурора.

За даними слідства, генерал-майор з 2014 року працював на спецслужби росії, передавав їм секретну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації у країні, а також про підготовку ЗСУ до протидії російській агресії. Через нього ворог отримував інформацію Міноборони, Головного управління розвідки, академії Сухопутних військ, військово-промислових держпідприємств, а також міг знати про агентурні звʼязки спецслужб України на окупованих територіях.

Вказано, що генерал-майор був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 року. Потім працював на різних посадах цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення росії. Під час обшуку в його кабінеті він намагався застрелити представників оперативної групи з пістолета. Наразі підозрюваний перебуває під арештом.