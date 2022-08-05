Забирають землю і бізнес. Росіяни змушують українців оформляти паспорти рф на окупованих територіях півдня

На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують примусову паспортизацію українського населення, повідомляє українська розвідка.

За її даними, для мешканців Мелітополя та його околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо «земельних паїв» — їх треба переоформити, а зробити це можна тільки за наявності російського паспорта. Якщо цього не зробити, то землю просто забирають.

Також окупанти встановили, що з початку вересня цього року номерні знаки українського зразка будуть змінені на тимчасові з подальшим переоформленням. Переоформити номери можно також тільки з паспортом рф.

На виїзді з міста на блокпостах окупанти продовжують посилено перевіряти чоловіків, зокрема оглядати татуювання.

Тим часом на окупованій території Херсонщини «міністр аграрної політики» ковальов закликає сільгоспвиробників реєструвати діяльність і сплачувати «податки» за законодавством рф. Тих, хто відмовиться, позбавлятимуть права власності на земельні ділянки, а власників агробізнесу висилатимуть за межі регіону.

У місті Камʼянське окупаційна адміністрація переводить діяльність місцевого бізнесу на податкові стандарти згідно із законодавством рф.