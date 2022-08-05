У Чорному морі росія тримає напоготові чотири носії крилатих ракет «Калібр»

Російські військові тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у 24 ракети, а в Середземному морі перебувають пʼять носіїв.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі росіяни продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до трьох кораблів і катерів.

За добу в інтересах росії Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря пройшли 37 суден, із них шість рухалися з протоки Босфор, а до Чорного моря пройшли 34 судна, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС наголошують, що росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.