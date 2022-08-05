Глава Харківської ОВА підтвердив звільнення села Дмитрівка на Ізюмському напрямку

ЗСУ звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі Харківської області. При цьому бійці ліквідували багато техніки та піхоти противника.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Деталі — згодом», — написав він.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався прорвати українську оборону поблизу Гусарівки Ізюмського району, але наступ завершився невдачею — росіяни відступили зі втратами.

«Наші військові мають й інші успіхи на Харківщині. Продовжуємо підтримувати ЗСУ та допомагати їм здобувати перемогу», — закликав голова Харківської ОВА.

Село Дмитрівка розташоване в Оскільській громаді Ізюмського району.