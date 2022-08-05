У США спалах мавпячої віспи оголосили надзвичайною ситуацією

Наразі у США зафіксовано 6,6 тисячі хворих. Чверть цих випадків зареєстрували у штаті Нью-Йорк, який минулого тижня оголосив надзвичайну ситуацію через вірус. НС також оголосили Каліфорнія та Іллінойс.

Мавпяча віспа — рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється дикими тваринами в Західній та Центральній Африці. Заразитися можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме з мавпою — на їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або якщо людина матиме контакт із рідиною тварини: кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо. Водночас між людьми хвороба поширюється дуже рідко і переноситься легко.

Цей вид віспи характеризується лихоманкою та висипами. Спеціальної вакцини проти мавпячої віспи немає, але вчені впевнені, що вакцина проти звичайної віспи теж ефективна. До того ж її можна вколоти й після контакту з інфікованою людиною — це значно полегшить перебіг хвороби.