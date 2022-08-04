Україна отримала від Албанії грант на суму €1 мільйон

До держбюджету України надійшли грантові кошти від уряду Албанії у розмірі €1 мільйон.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Міністерство фінансів України у разом із посольством України в Албанії забезпечило надходження фінансової допомоги на рахунки Державної казначейської служби України.

«Підтримка наших міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України. Ми вдячні Уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення рф. Дані кошти посилять стійкість фінансової системи України», — сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Гроші спрямують на фінансування пріоритетних видатків бюджету.