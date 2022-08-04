Meta вперше випустить корпоративні облігації

Компанія Meta вперше запропонувала корпоративні облігації.

Про це повідомляє MarketWatch.

У Meta поки не розкривають ані обсягу випуску цінних паперів, ані їхньої ціни. У номативній заявці компанія повідомила, що отримані від облігацій доходи використають для загальних корпоративних цілей, які можуть включати капітальні витрати, викуп звичайних акцій, придбання або інвестиції.

Рейтингове агентство S&P Global Ratings присвоїло Meta рейтинг AA, прогноз «стабільний».

«Наш стабільний прогноз відображає наше очікування приблизно стабільного зростання доходів протягом наступних 12-18 місяців через уповільнення економічного середовища, але залишки готівки будуть залишатися високими без кредитного плеча», — йдеться в прес-релізі S&P.

Moodyʼs Investors Service присвоїло Meta рейтинг емітента на рівні А1.