Оззі Осборн випустив ексклюзивну платівку у кольорах українського прапора

Фронтмен легендарної групи Black Sabbath, рок-музикант Оззі Осборн випустив свій альбом Patient Number 9 на ексклюзивній платівці у кольорах українського прапора.

Про це йдеться на сайті артиста.

Ось як вона виглядає:

«У лютому мій син Джек працював з «Волонтерами третьої хвилі» над евакуацією дітей-сиріт з особливими потребами з України. Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги, особливо після того, як почалася війна, тому працювати над такою важливою справою є правильним», — написав Оззі Осборн в описі до платівки.

На сайті музиканта зазначають, що «Волонтери третьої хвилі» працюють над тим, щоб сироти з особливими потребами в Україні, які мають усиновлювачів із США, виїхали до Сполучених Штатів.