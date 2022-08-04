Росіяни перекидають до Брянської та Курської областей сили, які мають відволікати ЗСУ на півночі України

Російське командування перекидає до Брянської та Курської областей підрозділи, які можуть взяти участь у відволікаючих маневрах на Сумському та Чернігівському напрямках.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

На станції Клімово та Суземка Брянської області прибувають ешелони з танками Т-80, як і на Суджу та «Льгов-Київський» Курської області.

«Кількість сил і засобів російських окупаційних військ біля кордону із Сумською та Чернігівською областю недостатня для відкриття, скажімо так, другого фронту. Але цей склад може бути перекинутий, щоб активізувати дії на кордоні, які відволікають увагу ЗСУ», — йдеться в повідомленні.

Там зазначають, що росіян наразі не можуть відкривати другий фронт через нестачу ресурсів, але постійна демонстрація загрози наступу може сковувати сили ЗСУ. «На це і робиться розрахунок, щоб зменшити контрнаступальний потенціал ЗСУ», — зазначають в управлінні.

У ранковому зведенні від Генштабу ЗСУ також повідомлялося, що в частинах сил спеціальних операцій збройних сил білорусі відбувається перевірка бойової готовності.