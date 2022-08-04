Прокуратура оголосила підозру військовому росії за катування мешканців Київщини. Він імітував страту цивільних

Прокуратура оголосила підозру російському військовому — командиру бойової машини, який катував цивільних у селі Лубʼянка (Київська область).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Про підозру заочно повідомлено командиру бойової машини 1 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 батальйонної тактичної групи збройних сил рф. Йому закидають порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації Лубʼянки військовий зупинив на вулиці трьох місцевих і, погрожуючи їм розстрілом, наказав пройти до приміщення, яке контролювали окупанти.

Там він допитував чоловіків про їхню приналежність до ЗСУ або Тероборони. На голову одного із затриманих росіянин надів мішок, завʼязав йому руки за спиною та бив прикладом автомата по голові. Після цього він поставив трьох чоловіків на коліна та продовжив усіх бити. При цьому він стріляв у напрямку чоловіків, імітуючи їх страту. По черзі він відводив затриманих до підвалу, де змушував роздягатися та шукав на їхніх тілах символічні татуювання.