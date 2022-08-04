ЗСУ ліквідували 41 500 російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 162 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 41 500 осіб, а також:
- 1 789 танків;
- 4 026 бойових броньованих машин;
- 946 артилерійських систем;
- 260 реактивних систем залпового вогню;
- 118 засобів ППО;
- 223 літаки;
- 191 гелікоптер;
- 742 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 182 крилаті ракети;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 960 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 83 одиниці спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.