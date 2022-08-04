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ЗСУ ліквідували 41 500 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 162 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 41 500 осіб, а також:

  • 1 789 танків;
  • 4 026 бойових броньованих машин;
  • 946 артилерійських систем;
  • 260 реактивних систем залпового вогню;
  • 118 засобів ППО;
  • 223 літаки;
  • 191 гелікоптер;
  • 742 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 182 крилаті ракети;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 960 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 83 одиниці спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.