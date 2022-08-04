ЗСУ ліквідували 41 500 російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 162 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 41 500 осіб, а також:

1 789 танків;

4 026 бойових броньованих машин;

946 артилерійських систем;

260 реактивних систем залпового вогню;

118 засобів ППО;

223 літаки;

191 гелікоптер;

742 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

182 крилаті ракети;

15 кораблів/катерів;

2 960 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

83 одиниці спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.