Росіяни випустили по Нікополю 60 снарядів із «Градів»

Уночі росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини з «Градів» та «Ураганів» відповідно.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Російські війська двічі обстріляли Нікополь, на житлові квартали прилетіли 60 снарядів із «Градів». Попередньо, люди не постраждали.
Один будинок знищений, майже 50 — пошкоджені, зачепило також зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвірʼях сталися займання. Полумʼя рятувальники приборкали.
Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а також понад 100 сонячних панелей.
У місті перебиті дві лінії електропередач. Без світла залишились понад три тисячі нікопольців. На місці працюють аварійні бригади електриків.
У Криворізькому районі ворог накрив «Ураганами» Карпівську та Широківську громади.
У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу, постраждала лікується вдома.