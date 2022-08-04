Глава МЗС України назвав димовою завісою заяви росії про готовність до мирних перемовин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що заяви з боку російської сторони про готовність до мирних переговорів з Україною є «димовою завісою».
За його словами, росія й досі «зосереджена на війні».
«Немає нічого більш цинічного, ніж те, що поплічники путіна говорять, що росія готова до мирних переговорів. Цю «готовність» ми чуємо і бачимо щодня: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірства. Росія залишається зосередженою на війні, усе інше — лише димова завіса», — заявив Кулеба.
- Раніше в інтервʼю німецькому телеканалу N-tv ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що, перебуваючи з «відпусткою» у москві, зустрічався з путіним і довідався, що «кремль хоче досягти переговорного рішення» щодо війни в Україні. Він також сказав про можливість «розширити зернову угоду» до припинення вогню.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це словами: «Однією рукою росія підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою — запрошує до капітуляції».