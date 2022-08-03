Фонд «Повернись живим» та компанія Baykar підписали меморандум про партнерство

Фонд допомоги армії «Повернись живим» і турецька компанія Baykar офіційно оголосили про співпрацю. У середу, 3 серпня, директори організацій Халук Байрактар і Тарас Чмут підписали меморандум про подальше партнерство.

«Повернись живим» виходить на новий системний рівень роботи із міжнародними партнерами. [...] Віднині не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, але й такі фонди як наш. І ми готові до цього долучатися та надавати плече підтримки державі, в тому числі, виробами військового призначення», — розповів директор фонду Тарас Чмут.

Всі деталі майбутньої взаємодії сторони наразі не розкривають. Однак партнери дійшли згоди щодо впровадження міжнародних стандартів для розвитку співробітництва та залучення інших представників до такої співпраці.

26 липня цьогоріч фонд «Повернись живим» оголосив про купівлю та передачу українським військовим безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2, загальною вартістю $16 502 450. Щоб угода стала можливою, у березні 2022 року фонд отримав дозвіл на імпорт товарів військового призначення.