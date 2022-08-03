В Ісландії неподалік аеропорту «Кефлавік» почалося виверження вулкана

На південному заході Ісландії почав вивергатися вулкан.
Про це повідомляє Associated Press.
Метеорологічне управління Ісландії повідомило, що виверження відбувається поблизу гори Фаградальсфʼялл, за 32 кілометри від столиці країни Рейкʼявіка.
До виверження у цьому районі відбувалися невеликі землетруси, зокрема, неподалік міжнародного аеропорту «Кефлавік».
Минулого року у цьому районі уже було виверження. Воно стало першим на ісландському півострові Рейкʼянес за майже 800 років. Потоки лави вивергалися протягом кількох місяців.
- Ісландія розташована над гарячою вулканічною точкою у Північній Атлантиці. У середньому в країні відбуваються виверження кожні чотири-пʼять років.
- Виверження вулкана Ейяфʼятлайокутль у 2010 році стало найбільш руйнівним за останній час. Через викинуті в атмосферу хмари попелу та пилу авіасполучення між Європою та Північною Америкою перервалося на кілька днів. Попіл міг пошкодити реактивні двигуни. Тоді скасували понад 100 000 авіарейсів.