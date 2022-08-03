В Ісландії неподалік аеропорту «Кефлавік» почалося виверження вулкана

На південному заході Ісландії почав вивергатися вулкан.

Про це повідомляє Associated Press.

Метеорологічне управління Ісландії повідомило, що виверження відбувається поблизу гори Фаградальсфʼялл, за 32 кілометри від столиці країни Рейкʼявіка.

До виверження у цьому районі відбувалися невеликі землетруси, зокрема, неподалік міжнародного аеропорту «Кефлавік».

Минулого року у цьому районі уже було виверження. Воно стало першим на ісландському півострові Рейкʼянес за майже 800 років. Потоки лави вивергалися протягом кількох місяців.