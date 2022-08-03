СБУ викрила та затримала членів агентурної мережі російської фсб. Керівника впіймали на гарячому в Одесі

Служба безпеки викрила та затримала членів агентурної мережі російської фсб. Її керівником виявився завербований росіянами мешканець Одеси на псевдо «Професор».

Про це повідомили в СБУ.

В Україні він створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, до якої залучив мешканців інших регіонів.

«Професор» та його агенти інформували російські спецслужби про дислокацію центрів прийняття рішень і стратегічних обʼєктів критичної інфраструктури в Україні.

Спецпризначенці СБУ затримали «Професора» на гарячому — він розвідував навколо Одеської військової адміністрації. Ще одного агента цієї мережі затримали в Івано-Франківській області.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада).