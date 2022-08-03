Війська росії обстріляли Чугуїв з «Ураганів». Є жертви

Війська росії знову обстріляли Чугуїв (Харківська область).

Начальник слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов повідомив, що о 09:00 українська ППО збила ворожу ракету, уламки якої знайшли в полі. Вони схожі на фрагменти ракети комплексу С-300.

Уже о 12:50 росіяни обстріляли житлові квартали міста. За попередніми даними, вони застосували реактивні системи «Ураган» із касетними снарядами. Їм вдалося поцілити в одну з квартир — на місці загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранень. Загиблий і одна з поранених — громадяни росії.