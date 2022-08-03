СБУ затримала помічника нардепа, який планував очолити окупаційну адміністрацію Черкащини

Служба безпеки України затримала помічника нардепа та колишнього голову фракції «Опозиційної платформи — За життя» у міській раді Черкас, який хотів очолити окупаційну адміністрацію в разі захоплення області росіянами.

Про це повідомила СБУ.

«Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, але й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон», — ідеться в повідомленні.

З однією з поплічниць вони вели інформаційно-підривну діяльність на користь рф, стверджуючи, що війна в Україні — це виключно внутрішній громадянський конфлікт. Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста та засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.

«Однак коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії рф і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. СБУ затримала депутата напередодні виїзду до США», — заявили у спецслужбі.

СБУ не називає прізвище затриманого, але за даними місцевих ЗМІ йдеться про Олександра Завмирайла — помічника нардепа від ОПЗЖ Василя Німченка.