На Донеччині морпіхи влаштували засідку, знищивши техніку та 15 окупантів

Українські морські піхотинці на Донеччині влаштували засідку, знищивши техніку і півтора десятка окупантів.

Про це повідомляється на сторінці Військово-морських сил.

Бійцям вдалося знищили дві бойові машини піхоти, один танк, 15 військових, а трьох окупантів взяли в полон.

На Херсонщині морпіхи підбили ворожий танк і взяли двох полонених. «Важливо, що майже всі полонені — це примусово мобілізовані з «днр», що в черговий раз демонструє усі «переваги» життя під російською окупацією», — зазначили у ВМС.