До Олександрії прибув другий евакуаційний потяг із Донецької області

Уночі Кіровоградська область прийняла другий евакуаційний потяг із Донецької області.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Дякую міській владі, соціальним службам, волонтерам, медикам, ДСНС, поліції, Червоному Хресту і, безумовно, команді ОВА — за чітку організацію зустрічі», — написав він.

Серед евакуйованих є люди похилого віку, маломобільні, хворі, діти.

«Як і в обласному центрі, вони одразу отримали допомогу. Потім будуть реєстрація та відповідні виплати», — наголосив голова ОВА.