До Олександрії прибув другий евакуаційний потяг із Донецької області

Уночі Кіровоградська область прийняла другий евакуаційний потяг із Донецької області.
Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
«Дякую міській владі, соціальним службам, волонтерам, медикам, ДСНС, поліції, Червоному Хресту і, безумовно, команді ОВА — за чітку організацію зустрічі», — написав він.
Серед евакуйованих є люди похилого віку, маломобільні, хворі, діти.
«Як і в обласному центрі, вони одразу отримали допомогу. Потім будуть реєстрація та відповідні виплати», — наголосив голова ОВА.
- 30 липня Ірина Верещук анонсувала перед опалювальним сезоном обовʼязкову евакуацію з Донецької області, у якій повністю відсутнє газопостачання. Вона посилалась на статтю 33 Кодексу цивільного захисту населення, яка говорить саме про таку форму евакуації як обовʼязкову. За словами Верещук, ідеться про евакуацію 200—220 тисяч людей, зокрема 52 тисяч дітей. Вона наголошувала, що їх є де розміщувати, є школи для навчання дітей. Уряд також розуміє, що люди без грошей, тому попіклується про їхнє соціальне забезпечення.