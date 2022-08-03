Forbes: ЗСУ 2 серпня збили російських крилатих ракет на $91 мільйон

Увечері 2 серпня пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила, що українські Сили ППО збили сім із восьми російських крилатих ракет типу Х-101 (Х-555), що коштувало росії $91 мільйон.

Про це пише Forbes на основі свого підрахунку.

Для розрахунку вартості російських ракет Forbes використовував такі оцінки: Х-101 — $13 млн, «Калібр» — $6,5 млн, «Іскандер» — $3 млн, «Онікс» — $1,25 млн, Х-22 — $1 млн, «Точка-У» — $0,3 млн.