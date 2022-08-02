Що у світі писали про війну в Україні 2 серпня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Експерти з Китаю Бонні Лін та Джуд Бланшет написали есей на Foreign Affairs щодо впливу війни в Україні на зовнішньополітичну стратегію Пекіну. На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Китай, здавалося б, завмер. Вірогідно, китайські дипломати й пропагандисти самі намагалися зʼясувати, що думає про війну президент Сі Цзіньпін, вважають Лін та Бланшет. Сьогодні ж, після шести місяців повномасштабної війни в Україні, позиція Пекіну стабілізувалась. Окрім агресії рф, підвищений інтерес Заходу до підтримки Тайваню загрожує планам Сі на «воззʼєднання», і спонукає до більш агресивної зовнішньої політики. Китай сподівається використати перемогу рф в Україні, або принаймні ослаблення військової міці Заходу для посилення своїх позицій на глобальній арені. Піднебесна намагається створити альтернативу проамериканським структурам і тому розширює і поглиблює своє партнерство з тими державами, які до цих структур не входять ― наприклад, посилюючи блок БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка (South Africa) як альтернативу «Великій сімці» та «Великій двадцятці». Шанхайська організація співробітництва (ШОС) ― інший інструмент, який Пекін прагне посилити, створивши банк ШОС і уклавши угоду про вільну торгівлю між країнами-членами. Тегеран навіть запропонував ШОС запровадити єдину валюту. Зусилля Китаю спрямовані на встановлення власного бачення світового порядку, відмінного від бачення США, пишуть автори, однак дедалі агресивніша поведінка Пекіну може спричинити міжнародний тиск на Китай. На думку Лін і Бланшет, схильність Сі Цзіньпіна до драматичних перебільшень може Пекіну дорого обійтися.

Німецький Spiegel цитує прогнози німецького військового експерта, генерал-лейтенанта Альфонса Майса щодо розвитку подій в Україні. Майс вважає, що війна має високі шанси перейти у стадію замороженого конфлікту, однак єдиним прийнятним завершенням війни має стати повне повернення територіальної цілісності України як члена ООН. Щодо додаткових поставок зброї в Україну Майс стримано пише, що поставки будуть можливі, лише якщо німецька армія зможе гарантувати безпеку власної країни й партнерів по НАТО. Видання зазначає, що вже сьогодні запаси Збройних сил Німеччини невеликі, а військові виступають проти того, щоб Німеччина брала на себе додаткові зобовʼязання із надання озброєння Україні.

Bloomberg закликає ЄС пришвидшити надання Україні фінансової допомоги, щоб не допустити національного дефолту. Поки кремль стверджує, що російська економіка здатна впоратися із західними санкціями, Україна була змушена девальвувати гривню щодо долара на 25% та попросити іноземних інвесторів відтермінувати виплати за зовнішнім боргом. Можливе падіння української економіки, ознаменоване національним дефолтом ― це те, що дасть росії привід для чергової пропаганди й підірве моральний дух українців, пише видання. Такого розвитку подій потрібно уникати, і саме тому ще у травні ЄС зобовʼязався виплатити Україні девʼять мільярдів євро підтримки. В реальності Україна отримала лише близько одного мільярда, бо Брюссель і уряди країн ЄС не дійшли згоди щодо механізму фінансування. Затримка з рішенням не лише шкодить Україні, але й порушує «мовчазну угоду» між ЄС та США, за якою ЄС має подбати про фінансову допомогу, поки США забезпечують основну частку важкого озброєння. Ситуацію ускладнює те, що незабаром на Європу чекає енергетична криза, створена путіним у відповідь на санкції, але це не привід призупиняти допомогу Україні, пише Bloomberg.