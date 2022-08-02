У Південній Кореї розробляють нанотехнологічне татуювання. Воно інформуватиме власника про стан здоровʼя

Науковці з Південної Кореї розробляють татуювання, яке попереджатиме власника про можливі проблеми зі здоровʼям.

Про це повідомляє Reuters.

Дослідники Корейського передового інституту науки і технологій у місті Теджон розробили електронне чорнило для татуювання, виготовлене з рідкого металу та вуглецевих нанотрубок. Воно функціонує як біоелектрод.

Нанопристрій можна підʼєднати до електрокардіографа або іншого біосенсора, і він зможе надсилати на монітор дані про частоту серцевих скорочень пацієнта та інші життєво важливі показники, наприклад, рівень глюкози.

Але корейські науковці прагнуть згодом відмовитися від біосенсорів.

«У майбутньому ми сподіваємося підключити бездротовий чип, інтегрований у ці чорнила, щоб мати можливість передавати сигнал від нашого тіла до зовнішнього пристрою і навпаки», — сказав керівник проєкту, професор матеріалознавства та інженерії Стів Парк.

Чорнило є неінвазивним і складається з частинок на основі галію — металу, який використовують у термометрах. А вуглецеві нанотрубки допомагають проводити електричний струм і забезпечують довговічність.

«Коли його наносять на шкіру, навіть після тертя татуювання не знімається, що неможливо, якщо використовувати тільки рідкий метал», — зазначив Стів Парк.